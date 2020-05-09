بعد أن ضرب رامز جلال .. رئيس نادي الزمالك يكافئ طارق حامد ويرفع عنه عقوبة نصف مليون جنيه

المصدر: القاهرة- نجلاء سليم

القاهرة-نجلاء سليم

بسبب ظهور لاعب خط وسط نادي الزمالك المصري طارق حامد مع الفنان رامز جلال ببرنامج المقالب رامز مجنون رسمي وضربه في الاستوديو .. قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد .. حيث انه قرر توقيع غرامة على أي لاعب من نادي الزمالك يظهر مع رامز الذي رفع مرتضى ضده عدة دعاوى قضائية وبلاغات للنائب العام يتهمه فيه بالجنون والإساءة لضيوفه والخروج عن الاخلاق العامة بترهيب الضيوف .. وثار غضب مرتضى اكثر بعد ان حكم القضاء في صالح رامز وبرأه مستندا ان البرنامج مادة ترفيهية ولا يجب تجريمها خاصة انها تأتي من خلال محتوى فني وبموافقة كل ضيوف البرنامج وبالتالي عدم وجود مسئولية قانوينة او أدبية على رامز وبرنامجه. ووفقا للموقع الرسمي للزمالك فقد قرر منصور رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد والتي كان قدرها 500 ألف جنيه بعدما تعارك مع رامز في الاستوديو الخاص به. وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا جاء فيه "قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي كانت مقدرة بـ 500 ألف جنيه، بسبب ظهوره مع المجنون رامز جلال وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله".ويتردد ان المبلغ الذي حصل عليه حامد حوالي 30 الف دولار مقابل الموافقة على الظهور مع رامز.

وظهر حامد مع رامز وأثارته المقالب التي قام بها رامز بشدة مما اضطر رامز لتلاشي غضب حامد وألغى عدة فقرات منها فقرة الثعبان والسلم والصابون.

واختتم طارق حامد الحلقة بعد أن ضرب رامز ومساعده وألقى بهما في بركة المياه.

وأثارت الحلقة ردود أفعال واسعة جدا بسبب خوف رامز من رد فعل طارق حامد حتى بعد ان حاول تهدئته والمزاح معه بطريقته المعتادة

وتصدر طارق حامد ترند تويتر لساعات طويلة بعد ظهوره بالحلقة كما تصدر موقف رئيس نادي الزمالك مع حامد حديث الأوساط الرياضية بمصر.

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