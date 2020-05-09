ترميم تماثيل الكباش بمعبد الكرنك في الأقصر

المصدر: الأقصر ■د.ب.أ

بدأ المجلس الأعلى للآثار المصرية أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش، الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد نقل أربعة تماثيل منها إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، مصطفى وزيري، أمس، إن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالاً لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، وكانت بحالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التي تمت عليها أوائل السبعينات عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك، مشيراً إلى أنه تم ترميم ورفع هذه الكباش على طبقة من الرديم الحديث، ما أثر سلباً فيها، وسمح بتسرب المياه الجوفية إلى الجزء السفلي لها.

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