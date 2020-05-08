نفاد تذاكر شنغهاي "ديزني لاند "مع استعدادها لفتح أبوابها مجددا

المصدر: شنغهاي ـ رويترز

ذكر الموقع الإلكتروني لمدينة شنغهاي ديزني لاند الترفيهية بالصين أن التذاكر نفدت سريعا يوم الجمعة لحجز الدخول في أوائل أيام استئناف عمل المدينة التي تستعد لفتح أبوابها الأسبوع المقبل بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونفدت تذاكر الدخول ليوم الاثنين 11 مايو ، أول أيام فتح المدينة للزوار مجددا، وحتى 14 مايو عبر خدمة الحجز على الإنترنت.

كما نفدت تذاكر الدخول في عطلة نهاية الأسبوع يومي 16 و17 مايو .

وأكد موقعا فليجي وميتوان لحجز التذاكر أيضا نفاد التذاكر التي طرحاها ليوم الافتتاح.

وذكر موقع فليجي الإلكتروني أن التذاكر المطروحة عبره ليوم 11 مايو أيار (أول أيام استئناف عمل المدينة) ويوم 16 مايو أيار (الذي يوافق بدء عطلة نهاية الأسبوع يوم السبت) نفدت في غضون ثلاث دقائق.

وأغلقت مدينة شنغهاي ديزني لاند أبوابها في 25 يناير كانون الثاني مع إغلاق الأماكن العامة في أنحاء الصين امتثالا لتعليمات التباعد الاجتماعي.

وفي مارس أعادت ديزني فتح بعض أماكن التسوق والطعام في موقعها بشنغهاي لكن المدينة الترفيهية الرئيسية ظلت مغلقة.

وقال بوب تشابيك الرئيس التنفيذي لمجموعة ديزني يوم الثلاثاء إن الحكومة الصينية طلبت من الشركة ألا تتجاوز نسبة زوار الحديقة 30 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، أي نحو 24 ألف زائر تقريبا، عند إعادة فتحها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news