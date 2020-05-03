كلٌّ من منزله.. نجوم في حفل افتراضي لأجل الهند

المصدر: بومباي - أ.ف.ب

يشارك أسطورة الروك مايك جاغر، والممثل ويل سميث، وعشرات النجوم العالميين، ونجوم بوليوود، في حفل موسيقي مدته أربع ساعات، اليوم، بهدف جمع أموال تمنح للمساعدة على مواجهة فيروس كورونا المستجد في الهند، إذ يرتفع عدد الإصابات بشكل متزايد.

وسيكون لاعب الكريكيت الهندي، فيرات كوهلي، والممثلان: شاروخان، وبريانكا شوبرا، من أبرز الأسماء المحلية التي ستشارك في الحدث، كلٌّ من منزله.

وينظم المخرج البوليوودي كاران جوهر وزويا أختار هذا الحدث، الذي سيبث مباشرة عبر «فيس بوك»، كتحية للعاملين في محاربة الوباء.

ويهدف الحفل إلى جمع ملايين الدولارات لأكثر من 100 مجموعة، توفر الغذاء والخدمات الأساسية الأخرى، خلال الأزمة الصحية الراهنة.

وقال منظمو الحفل إن الأموال مطلوبة «للأشخاص الذين لا يملكون عملاً، ولا منزلاً، ولا يعرفون من أين سيؤمنون وجبتهم التالية».

ويخضع سكان الهند، البالغ عددهم نحو 1.3 مليار شخص، لقيود الإغلاق العام منذ 25 مارس الماضي، وخففت، أخيراً، على أن تستمر حتى 17 مايو الجاري.

وأثرت التدابير في ملايين العمال المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل في المدن مع القليل من الغذاء أو المال.

وسجلت الهند، حتى أمس، 37 ألفاً و335 إصابة بفيروس كورونا، و1218 وفاة.

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