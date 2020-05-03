كاتب مسلسل «ذي واير» ينتج عملاً جديداً

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

قال كاتب السيناريو الأميركي، ديفيد سايمن، أول من أمس، إن مسلسله التلفزيوني الجديد لن يضم ممثلين من عمله السابق «ذي واير»، ما يتعارض مع تفاصيل قدمها شريكه خلال إحدى المقابلات.

وكان جورج بيليكانوس، الذي شارك سايمن في كتابة «ذي واير» ،قد ذكر لمجلة «سوسايتي» الفرنسية، أنه يعمل مع سايمن، والكاتب إد بيرنز في مشروع جديد.

وأوضح أن العمل الجديد سيشمل ممثلين من «ذي واير»، وسيصور في بالتيمور أيضاً، وهي مدينة ساحلية تعاني العنف والفقر.

وبعد سؤاله على «تويتر» عن المقابلة، أكد سايمن، الذي شارك أيضاً في إنتاج «تريمي» و«ذي بلوت اغينست أميركا» لشبكة «إتش بي أو»، في البداية أن المشروع فعلي. وكتب في تغريدة «حقيقي.. لكنه ليس تتمة».

لكن سايمن قال، أول من أمس، إن المسلسل الجديد «ليس له أي علاقة بـ(ذي واير)، ولا بأي من الممثلين الذي شاركوا فيه».

وتابع: «الكتّاب نفسهم.. المدينة نفسها. قصة مختلفة، وممثلون مختلفون. لا يوجد أي ارتباط بعالم (ذي واير)، باستثناء أنه مصور في بالتيمور، ويدور حول موضوع تطبيق القانون. هذا كل شيء».

يشار إلى أن أحداث مسلسل «ذي واير» تدور حول صراع بين الشرطة المحلية لمدينة بالتيمور ومنظمة مختصة في تهريب وترويج المخدرات، وفي كل موسم يتم التركيز على جانب مختلف من هذا الصراع، وبدأ عرض المسلسل 2002، وهو مكون من 60 حلقة موزعة على خمسة مواسم استمرت حتى 2008.

سايمن: «المسلسل الجديد ليس له أي علاقة بـ (ذي واير)».

بيليكانوس يعمل مع سايمن وإد بيرنز في المشروع الجديد.

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