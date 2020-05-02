الصيام و«كورونا».. أطباء ألمان يحسمون الجدل

المصدر: برلين ■د.ب.أ

لا يرى أطباء التغذية في ألمانيا مشكلة في صيام المسلمين خلال رمضان في ظل جائحة كورونا. وقال مدير مركز الاختصاص للمساعدة الإنسانية في جامعة مونستر للعلوم التطبيقية، يواخيم جاردمان، إن «فترات الصيام في رمضان غير مقلقة مطلقاً بالنسبة للأصحاء».

وأكد أن الصيام لا يضعف جهاز المناعة لدى الأصحاء الذين يتغذون على النحو السليم.

وفي هذا العام، أثير جدل حول ما إذا كان صيام رمضان قد ينطوي على مخاطر صحية بسبب كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في كُتيبها المعلوماتي «ممارسات رمضان الآمنة في سياق كوفيد-19»: «الأشخاص الأصحاء من المفترض أن يكونوا قادرين على الصيام في رمضان مثل العام الماضي». من جهتها، رأت الرئيس الثاني للجمعية الطبية الألمانية للصيام العلاجي والتغذية، مارتا ريتسمان - فيدريش، أنه ليس فقط المسلمون هم الذين يطرحون حالياً السؤال حول ما إذا كان الصيام يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت: «يتعين فقط على المسنين والذين يعانون جراء مرض معين أو لديهم جهاز مناعي ضعيف أن يكونوا حذرين من الصيام».

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