بالصور.. قصة واحدة من «ملائكة الرحمة».. تحارب كورونا في عنبر العناية المركزة

المصدر: بانكوك - رويترز

في نهاية نوبة العمل التي تستمر 12 ساعة مع مرضى الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا يتعين على الممرضة التايلاندية سوبارفادي تانتراراتانابونج كل مرة أن تستخدم المطهرات لتطهير نفسها قبل أن تعود إلى بيتها.

وبالبيت تنام في غرفة منفصلة عن زوجها لكي تتجنب إصابته بالعدوى.

وقالت الممرضة البالغة من العمر 36 عاماً في عنبر العناية المركزة بمستشفى الملك تشولالونكورن التذكاري في العاصمة بانكوك إن هذه الفترة عصيبة جداً، لكن أهم شيء بالنسبة لها هو إنقاذ الأرواح وحماية أحبابها.

وأضافت سوبارفادي التي تعمل بوحدة العناية المركزة منذ 14 عاماً: «أنا مرعوبة خوفاً من العدوى وتسرّب الفيروس من المستشفى».

لكن الممرضة تشجع المرضى رغم ما تشعر به من قلق على التمسك بالأمل: «أقول للمرضى دائما إنهم لا يحاربون وحدهم».

وتتطلب المهمة المكلفة بها معرفة كل التفاصيل عن حالة كل مريض.

وأشارت سوبارفادي إلى إن انتشار فيروس كورونا المستجد أرغم العاملين على التعرف على أسلوب عمل جديد، لأنه ليس لأي منهم خبرة في التعامل مع هذا النوع من الفيروسات.

ومنذ التاسع من مارس الماضي عالج المستشفى قرابة 200 مصاب بالفيروس، ويفخر العاملون بأن المستشفى لم يشهد حالة وفاة واحدة.

ويهتم المستشفى اهتماماً كبيراً بحماية العاملين من العدوى.

وتتولى سوبارفادي وهي ترتدي ملابس الوقاية كاملة إرشاد الممرضات الصغيرات، وغيرهن من «ملائكة الرحمة» فيما يتعلق بإجراءات السلامة خلال نوبات عملهم.

وأعلنت تايلاند اليوم الخميس عن سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا لكنها لم تسجل وفيات جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2954، بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة، وذلك منذ بدء تفشي المرض في يناير كانون الثاني.

بينما قال أودومساك تانتراراتانابونج (37 عاماً) زوج سوبارفادي إنه يتفهم طبيعة عملها ويساندها.

وأضاف «قلت لها أن تواصل المعركة لأنها تجتاز كل شيء جديد تخوضه على ما يرام. وأنا واثق أنها ستجتازه هذه المرة أيضاً».

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