المخابرات الاميركية: "كورونا"ليس من صنع الإنسان

المصدر: واشنطن -د ب ا

خلصت وكالات المخابرات الأميركية في بيان إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) "لم يكن من صنع الإنسان أو معدلًا وراثيا"، لكنها تقول إنها لا تزال تدرس ما إذا كان التتبع الوبائي يرجع للاتصال بالحيوانات المصابة أو حادث في مختبر صيني.

وقال البيان" يتفق مجتمع الاستخبارات أيضًا مع الإجماع العلمي واسع النطاق على أن فيروس كوفيد -19لم يكن من صنع الانسان او معدل وراثيا".

وأضاف البيان "مجتمع المخابرات سوف يواصل بنشاط الفحص الدقيق للمعلومات الناشئة والمعلومات الاستخباراتية لتحديد ما إذا كان تفشي المرض قد بدأ من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة أو ماإذا كان نتيجة حادث في مختبر في ووهان". كانت الصين قد ذكرت في وقت سابق أن أي مزاعم بأن فيروس كورونا تم اطلاقه من مختبر "لا أساس لها من الصحة ومفبركة من لا شئ".

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