8 أعمال تضيء منصّة «أوان» في رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعرض منصّة «أوان» الرقمية، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، باقة من المسلسلات والأعمال الخاصة خلال شهر رمضان.

وستتيح المنصّة للجمهور ثمانية من المسلسلات الدرامية والكوميدية وأعمال الكرتون، ذات المضمون القصصي الهادف، الذي يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل.

وتتميز الأعمال بمشاركة مجموعة من النجوم الخليجيين والعرب، من بينهم: محمد هنيدي، طارق العلي، هيا الشعيبي، فخرية خميس، بشرى، عبدالهادي الصباغ، هيثم شاكر، وآخرون.

وهنا إطلالة على الأعمال ومضمونها.

«صحبة الآيات»

يتناول المسلسل الكرتوني «صحبة الآيات» معظم القصص التي ورد ذكرها في القرآن الكريم المستوحاة من كلمة أصحاب، مثل أصحاب القرية، أصحاب الأيكة، أصحاب السبت، أصحاب الأخدود، أصحاب الجنة، وغيرها، وتبدأ الحلقات بالآية القرآنية التي ذكر فيها موضوع الحلقة، يتم بعدها التعريف بأبطال المسلسل، من خلال الدراما وحوار الشخصيات، بهدف التعريف بالقصص القرآني وتفسير بعض المعاني بأسلوب قصصي مبسط. والعمل من سيناريو وحوار أحمد الضوي، وإخراج محمد الألفي، وبطولة: أحمد فؤاد سليم (دور الراوي)، هشام الشاذلي، عهدي صادق، رامي الطمباري، وسيد الرومي.

«نوح»

يروي المسلسل الكرتوني «نوح»، قصة نوح عليه السلام، وكيف نجاه الله ومن معه من الطوفان العظيم.

وتمت المراجعات الدينية والتاريخية للعمل بإدارة البحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في الوقت الذي تمت مراجعة المعلومات التاريخية وتدقيقها من قبل إدارة البحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

و«نوح» من سيناريو وحوار محمد هلال البيلي، وإخراج دعاء صلاح عمار، وبطولة: أحمد سلامة، كمال أبوريا، أحمد ماهر، نشوى مصطفى، ندى بسيوني، وقام بدور الراوي الدكتور مجدي عاشور.

«فولانيا»

سيتابع الجمهور النجم الكوميدي محمد هنيدي في مسلسل الكرتون الكوميدي «فولانيا»، مع المعلم «حيراتي»، والواد «مدشوش» صبي القهوة، وصولاً إلى بطل الأحداث «فولي» الصغير، الذي يعيش مع والده «فولان» ووالدته «فولانة» وصديقه «فلافل»، وتتوالى الأحداث والمواقف الطريفة، من خلال حكايات «فولي» واندماجه مع أصدقائه، في تقليد أبطال السينما وتقمصه لشخصية «فولر مان»، ليتم القبض عليه من قبل شخص يُدعى «فولاكو». وهو من تأليف محمد الجباس، وإخراج معوض إسماعيل، وبطولة: محمد هنيدي، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، أنعام سالوسة، شيماء سيف، أشرف زكي، وهنا الزاهد.

«حب عمري»

يعدّ مسلسل «حب عمري» وهو من بطولة هيثم شاكر، وسهر الصايغ، دراما رومانسية تتناول حكاية «عيسى» و«سارة» جارا الطفولة ومراحل الدراسة معاً وصولاً إلى أملهما في الزواج بعد أن وجد «عيسى» فرصة عمل في شركة رجل أعمال أنقذ حياته، من خلال تبرعه بالدم ليثبت نجاحاً كبيراً في العمل وينجح في تعيين «سارة» في الشركة للعمل معه، ويتخذ المسلسل مساراً آخر، ويبرز العديد من المواقف والأحداث غير المتوقعة. والمسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة: هيثم شاكر، سهر الصايغ، محمد عادل، منة فضالي، وسامح الصريطي.

«القمر آخر الدنيا»

تشارك الفنانة بشرى إلى جانب نخبة من نجوم الدراما المصرية في أحداث المسلسل الجديد «القمر آخر الدنيا»، الذي يتناول حادثة اختفاء الحاجة «كريمة»، ورحلة بحث أبنائها عنها بين مدن عدة، واكتشاف المعنى الحقيقي للترابط الأسري، في الوقت الذي تخلل الأحداث مشاهد بتقنية «فلاش باك» تكشف حقيقة العلاقات الاجتماعية بين شخصيات العمل وماضيها وحاضرها، وصولاً إلى رحلة البحث التي تبدو في نهايتها غير متوقعة.

والمسلسل من سيناريو وحوار ثناء هاشم (مستوحى من رواية طعم الحريق للكاتب محمود الورداني)، وإخراج تامر حمزة، وبطولة: بشرى، مؤمن نور، عمرو عابد، ثراء جبيل، أحمد كرارة، وساندي.

«بروكار»

يشارك عدد من فناني الدراما السورية في المسلسل الدرامي الجديد «بروكار»، الذي تدور أحداثه في أحد أحياء دمشق القديمة التي تضم مشغلاً لأقمشة «بروكار» (المصنوعة من خيوط الذهب والفضة والحرير الطبيعي)، ويسيطر عليها زعيمان يختلفان في المبادئ والسلوك، لكن يجمعهما المشغل والأحداث المشتركة بعد توقيع «وجهاء» الحارة لهدنة مع المستعمر الفرنسي، بعد التعرض أي طرف للآخر.

و«بروكار» من تأليف سمير هزيم، وإخراج محمد زهير رجب، وبطولة: عبدالهادي الصباغ، زهير رمضان، سلمى المصري، قاسم ملحو، نادين خوري، سعد مينا، وآخرون.

«سواها البخت»

تطل الفنانتان الكويتية هيا الشعيبي، والعُمانية فخرية خميس، في المسلسل الاجتماعي «سواها البخت»، الذي يتطرّق ليوميات سيدة خفيفة الظل تُدعى (أم سليمان) تقرر فور إحالتها إلى التقاعد، بداية حياة جديدة تقوم من خلالها باستثمار أوقات فراغها بمشروعات مختلفة ومتنوّعة.

«آل ديسمبر»

مع النجم الكويتي طارق العلي، وفناني مسلسله الكوميدي الجديد «آل ديسمبر»، سيتابع الجمهور الكوميديا المتخيلة حول قبيلة نزحت من روسيا واستوطنت في منطقة الخليج العربي، إذ تدور الأحداث في إطار فانتازي لا يخلو من روح الدعابة والكوميديا الراقية، إذ تدور أحداث القصة حول حدث معين في كل حلقة بمشاركة ضيف شرف يضيف كثيراً من أجواء الفرح ورسم الابتسامة على وجوه الجمهور طوال أيام الشهر الفضيل.

والعمل من تأليف بدر طلال السعيد، وعبدالله صالح العريفان، وإخراج نعمان حسين، وبطولة: طارق العلي، جمال الردهان، مرام البلوشي، ميس كمر وغيرهم.

تتيح المنصّة للجمهور مسلسلات، ذات مضمون قصصي هادف، يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل.

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