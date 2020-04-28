نوافذ شمسية تحوّل أشعة الشمس إلى كهرباء

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

طور مهندسون من جامعة موناش الأسترالية، خلية شمسية شبه شفافة توفر مستوى فعالاً من الكفاءة، لتحويل النوافذ إلى ألواح شمسية، ما قد يشكل ثورة في الهندسة المعمارية وإنتاج الطاقة.

وسعى الباحثون والمبتكرون على مدى أعوام لتطوير نوافذ شمسية، ولكن حتى الآن لم تصل غالبية المشروعات إلى الهدف المنشود؛ من نواحي الكفاءة والاستقرار والكلفة.

فيما أعلن فريق جامعة موناش أخيراً عن اقترابه كثيراً من هذا الهدف؛ ونقل موقع ساينس أليرت الأميركي، عن جاسيك جاسينياك، عالم كيمياء المواد في الجامعة، أن «كفاءة الطاقة الشمسية على الأسطح تراوح بين 15 و20%، وتتمتع الخلايا شبه الشفافة بكفاءة تحويل تصل إلى 17%، وتمرر أكثر من 10% من الضوء الوارد. وكان تصميم نوافذ لتوليد الكهرباء حلماً يراودنا منذ فترة طويلة، ويبدو أن ذلك أصبح ممكناً الآن».

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