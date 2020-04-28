علماء يصممون بنية كربونية خفيفة جداً وأقوى من الألماس

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

طور علماء من جامعة كاليفورنيا طريقة جديدة لبناء الكربون على المقياس النانوي، ما يُنتج مادة تتفوق على الألماس في نسبة القوة إلى الكثافة. وسيُساعدنا هذا النهج مستقبلاً في بناء مواد قوية وخفيفة، وهو أمر مهم جداً لقطاعات عديدة؛ مثل الفضاء والطيران.

وصنع العلماء شبكة الكربون الصغيرة، وأجروا اختبارات عليها، ولكنها تبقى بعيدة جداً عن الاستخدام العملي، في الوقت الحالي؛ وفقاً لموقع ساينس أليرت.

ويُسمى هذا النوع من البُنى بالشبكات النانوية المسامية، وتستند عادةً الى إطار أسطواني، فتسمى شعاع الشبكات النانوية، إلا أن الفريق أنشأ صفيحة شبكة نانوية، وهي بُنى مُنشأة على صفائح صغيرة. ويرى الباحثون أن هذا التحول الدقيق سيُحدث فرقاً كبيراً في القوة استناداً إلى تجارب وحسابات مبكرة.

ويكمن جزء من قوة المادة في حجمها الصغير، إذ تتقلص أجسام كهذه إلى أقل من 100 نانومتر، أي أصغر 1000 مرة من سماكة شعرة الإنسان، لتصبح المسام والشقوق فيها صغيرة جداً ما يقلل من العيوب المحتملة، وهي مثالية للطائرات والمركبات الفضائية، لأنها تجمع بين القوة والكثافة المنخفضة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news