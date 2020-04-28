إلكترونيات تحاكي أداء الدماغ البشري وتتعلم بفاعلية

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

نجح فريق من الباحثين في جامعة ماساتشوستس أمهيرست في استخدام أسلاك البروتين النانوية، التي تمتاز بقدرتها على توصيل الكهرباء، في تطوير مقاومة ذاكرية عصبية. وعملت المقاومة بكفاءة شديدة باستخدام مستوى منخفض جداً من الطاقة بصورة مشابهة لانتقال الإشارات بين الخلايا العصبية في الدماغ. ونشر الباحثون نتائجهم في دورية نيتشر كوميونيكيشنز.

وقالت تياندا فو، المؤلفة الرئيسة للدراسة وأستاذة الهندسة الكهربائية والحاسوبية، إن الحواسيب التقليدية تستخدم مستوى عالياً من الطاقة يزيد على فولت، بينما ينقل الدماغ الإشارات بين الخلايا العصبية باستخدام مستوى منخفض من الطاقة يبلغ نحو 80 ميلي فولت. وذكر الباحثون أن قطر الجهاز الذي طوروه يبلغ 1% من قطر شعرة الإنسان. وأدى وظيفة تشبه التعلم أو تكوين اتصالات جديدة بين الخلايا العصبية في الدماغ بفاعلية كبيرة. والجهاز الجديد يتفوق على الحواسيب التقليدية، ويستطيع التعلم دون الحاجة إلى برمجيات. وتتعدد التطبيقات المحتملة للجهاز الجديد، ومنها استخدامه في مراقبة ضربات القلب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news