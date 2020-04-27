في دمشق..زراعة الأسطح لتلبية احتياجات رمضان

المصدر: دمشق- رويترز

لجأ السوري معن خضور أبو أحمد إلى زراعة سطح بيته في دمشق الممتلئ الآن بأشجار صغيرة وعلب بلاستيكية زرع فيها الباذنجان والبصل والخس والمقدونس والجرجير والسبانخ. وخضور موظف حكومي ويعمل كذلك سائقا على سيارة أجرة وفكر في زراعة السطح قبل شهر بعد أن فرضت الحكومة السورية قيودا للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد منها البقاء في المنزل.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا وبدء شهر رمضان ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق ما صعب على خضور، الأب لأربعة أطفال، تلبية احتياجات أسرته.

وقال خضور "الاسعار مرتفعه"، وقالت وزيرة زوجته "اللحمة لاتستطيع شرائها، نشتري كميات بسيطة من والدجاج للطبخ".

وعلى الرغم من ان مشروع حديقته يساعد كثيرا في سد النواقص لكنه ايضا يواجه تحديات، فقال خضور لرويترز إن الخضروات تنمو بشكل جيد في الشتاء لكنه لا يتمكن من إنتاج محصول جيد في الصيف. وبعد مرور أكثر من شهر على فرض إجراءات العزل العام سمحت الحكومة السورية لبعض المتاجر بفتح أبوابها للزبائن بالتناوب على أن يفتح كل متجر لمدة يومين اعتبارا من يوم أمس الأحد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news