تلفزيون السودان يعتذر للصائمين.. آذان المغرب قبل موعدة ب 10 دقائق

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

إعتذرت إدارة تلفزيون السودان عن إذاعة آذان المغرب، أمس الأحد، قبل موعده ب10 دقائق ما أدى إلى إفطار بعض المشاهدين صائمين قبل الموعد الحقيقي وارباك الكثير منهم.

وأذاع التلفزيون في نشرة الأخبار الرئيسية اعتذارا رسميا عن الخطأ غير مقصود، وذكر مسؤول في إدارة التلفزيون أن الإدارة تحقق في هذه الحادثة التي تسببت في حالة من الإرباك والتضارب في موعد الإفطار لهذا اليوم.

وأبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من هذه الواقعة، في المقابل تباينت آراء شيوخ الدين بين القول بصحة الصيام لمن أفطر عند سماع الآذان عبر التلفزيون، وبين من أفتى بضرورة قضاء اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news