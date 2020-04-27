غرافيتي هائل عن «ما بعد الأزمة»

المصدر: لوزان - رويترز

كشف فنان فرنسي يشتهر برسوم غرافيتي على مساحات كبيرة من الأرض العشبية عن أحدث أعماله الفنية، أمس، وهو رسم في منطقة جبال الألب السويسرية لفتاة تنظر إلى الأفق، ويتناول أزمة جائحة فيروس كورونا. وتصور أعمال سايب، عادة أطفالاً أو يدين لشخصين ممسكين بساعدي بعضهما. ونفذ عمله الفني الجديد «ما بعد الأزمة» في منطقة خالية من الأشجار ببلدة لوزان السويسرية السياحية، وهو لفتاة جالسة تكمل سلسلة من الأشكال البسيطة لأشخاص أياديهم متشابكة.

وقال سايب «يستحضر الرسم الذي يمتد على أكثر من 3000 متر مربع بناء عالم فيه المزيد من التضامن والمزيد من الإنسانية».

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