فطائر البنجر

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة إفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية. منى قبوري استطاعت خلال السنوات الماضية فرض حضورها كواحدة من أبرز المدونات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

تُعدّ الفطائر من الوجبات الخفيفة سريعة التحضير ولذيذة الطعم والمطلوبة باستمرار، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية، كالمعادن، والفيتامينات، والبروتينات، تبعاً للمكوّنات المستخدمة في تحضيرها.

ومن الممكن إعدادها بالدجاج، أو اللحم أو بالخضراوات والجبن وغيرها، وعادةً ما تقدّم إلى جانب الوجبات الرئيسة أو كوجبة مستقلة خفيفة، وفي هذه الوصفة سأقدّم لكم فطائر لذيذة ومختلفة حشوتها من البنجر.

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