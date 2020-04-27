عبر أثير رمضان.. نجوم يطلون من وراء الميكروفون

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تطلّ نخبة من النجوم الخليجيين والعرب من خلف الميكروفون على جمهور إذاعة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مسلسلات تعالج قضايا اجتماعية وكوميدية بشكل إبداعي تبثها الإذاعة يومياً عبر أثيرها.

وبعد الشهرة التي حظي بها، يعود المسلسل الكوميدي الإماراتي «حليس»، بطولة الفنان جابر نغموش، إذ تبث الإذاعة هذا العام الجزء الثالث من العمل الذي يعالج في حبكته جملة من المواقف الاجتماعية بقالب كوميدي هادف، ويسلط الضوء على ملامح متميزة من العادات والتقاليد المحلية الإماراتية التي تشكّل المكون الأصيل للمجتمع المحلي.

وتشارك في العمل الذي يعد واحداً من أبرز إنتاجات الإذاعة مجموعة من الممثلين الإماراتيين، أبرزهم أحمد الأنصاري، وعبدالله سعيد بن حيدر، وهدى الغانم، ومنى الزجالي، إلى جانب مجموعة متميزة من المبدعين الذين يترجمون خلال العمل رؤية المؤلف أحمد الأنصاري، وإبداعات المخرج ناجي خميس.

طرح كوميدي

كما تبث الإذاعة المسلسل الكوميدي الاجتماعي «أيامنا الحلوة»، الذي يستعرض المواقف التي يمرّ بها جميع الشخصيات، والأحداث التي تصادفهم، في طرح كوميدي هادف، أبدع في تأليفه الفنان مرعي الحليان، ويؤدي البطولة فيه الفنان الكويتي جمال الردهان، والممثل الإماراتي سعيد سالم، والفنان البحريني عبدالله ملك، إلى جانب حضور مميز للفنان بشير غنيم، والممثل المصري نصر حماد، وآخرين. وترتبط أحداث المسلسل بإيقاعات فنية متميزة، تروي المواقف التي تصادف كلّ شخصية، فما بين العلاقات التي يؤسسها العمل، وأخرى تجمعها المصادفة، تتكامل الحكاية، إذ تمتلك الشخصيات خصوصية تميزها عن غيرها، إذ سيتعرف المستمع على «غانم» الشخصية التي يلعب دورها الفنان الإماراتي سعيد سالم، والتي تختلف عن «بو مشاري» التي يجسدها الفنان الكويتي جمال الردهان، الثري الذي يبحث عن تحقيق أحلامه بعد التقاعد.

شخصيات

كما سيكتشف المستمعون في مسلسل «أيامنا الحلوة» دور شخصية «بورابح»، التي يمثلها الفنان بشير غنيم، تاجر التمر السعودي الذي يبحث لنفسه عن موطئ ثراء جديد له في أوروبا، وبيومي المصري، التي يجسدها الفنان نصر حماد، الشخصية العادية الذي قادته المصادفة للتعرف إلى بومشاري لتتحول بعدها إلى صداقة، وشخصية «بوعادل»، للفنان البحريني عبدالله ملك، المولع بالتراث الغنائي الخليجي، ليعبّر المسلسل عن مجموعة من القضايا الحياتية بقالب كوميدي هادف لا يخلو من الإبداع.

مشاركون

إلى جانب النجم الإماراتي جابر نغموش، تشارك في الجزء الثالث من مسلسل «حليس» الإذاعي مجموعة من الممثلين، من بينهم أحمد الأنصاري وعبدالله سعيد بن حيدر، وهدى الغانم، ومنى الزجالي.

«أيامنا الحلوة» من تأليف الكاتب والفنان مرعي الحليان.

«حليس» من تأليف أحمد الأنصاري وإخراج ناجي خميس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news