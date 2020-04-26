الدلافين تحتل البوسفور مستغلة الصمت المخيّم على اسطنبول

المصدر: اسطنبول - أ.ف.ب

منحت فترة هدوء في حركة السفن، وحظر الصيد في اسطنبول جراء جائحة كوفيد-19 فرصة جيدة لبعض من أكثر سكان المدينة شعبية... الدلافين التي باتت تسبح بحرية في المياه الغنية بالأسماك في مضيق البوسفور بين أوروبا وآسيا.

وتخضع المدينة التركية البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة لإغلاق كامل منذ الخميس الماضي كجزء من الإجراءات الحكومية لوقف انتشار الوباء، بعد عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين شهدتا إغلاقاً مؤقتاً أيضاً. ومن المقرر أن تنتهي فترة الإغلاق الحالية اليوم.

وتعد رؤية الدلافين في مضيق البوسفور، وهو ممر مائي ضيق يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود مباشرة عبر قلب اسطنبول وعادة ما يكون مزدحماً للغاية، مصدر سعادة لسكان المدينة.

لكن هذا الإغلاق يعني عدداً أقل من السفن والمزيد من الأسماك في ماء البوسفور، ما يشجع الثدييات الأليفة على الاقتراب من الشاطئ، وضاعف من مرات رؤيتها وهي تلعب وتقفز على سطح المياه.

ويعد مشهد الآلاف من الصيادين الهواة على جسر غلطة وعلى ضفاف البوسفور أحد الصور التي تشتهر بها المدينة. لكنّ هذه المواقع مهجورة الآن تقريباً. كما تعد رؤية الدلافين مؤشراً لنظام بيئي بحري صحي حيث تقاتل الثدييات من أجل البقاء.

وكتب عملاق الأدب التركي يشار كمال عن الدمار الذي أحدثه النظام البيئي الساحلي في البلاد من خلال الصيد الجائر للدلافين من أجل النفط في روايته «العصافير رحلت» الصادرة عام 1978.

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