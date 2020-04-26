المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية. منى قدوري استطاعت خلال السنوات الماضية فرض حضورها كواحدة من أبرز المدونات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

من أطيب الوصفات وأشهر الأكلات العربيّة، ووجبة مغذية ومفيدة وتشتهر طوال السنة، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، كما أنّ طريقة تحضيرها لا تحتاج إلى وقت طويل.

وتعتبر فتة الباذنجان من الأطباق الجانبية الشهيرة التي تضيف حميمية لأي مائدة توضع عليها، وهناك طرق عدة لتحضيرها، وهنا استخدمت طريقتي الخاصة وهي قريبة للطريقة الشامية.

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