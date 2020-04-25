"ديتول" تتدخل: لا تصدقوا أبدا نصائح ترامب الطبية.. المعقمات سم قاتل

المصدر: متابعة الامارات اليوم

استنكرت أكبر شركة مصنعة للمطهرات في العالم اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقن أجسام مرضى "كورونا" بالمطهرات.وحذرت الشركة التجارية " آر. بي" صاحبة مطهرات مثل "الديتول" وأيضا "لايسول" من أن منتاجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي. قائلة " لا تصدقوا أبدا نصائح ترامب الطبية.. المعقمات سم قاتل اذا دخلت جسم الانسان".

وفي بيان اصدرته على موقعها الرسمي أوضحت أنها وبصفتها شركة عالمية رائدة في مجال صناعة منتجات النظافة الصحية، توضح أن لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف حقن مواد المطهرات داخل الجسم الإنسان ولا تنصح بتناولها عن طريق الفم أو أن تصل لأعضاء جسم الإنسان الداخلية بأي طريقة كانت، محذرة من أن الأمر قد يؤدي إلى تسمم الشخص ووفاته على الفور. وأوصت الشركة بضرورة اتباع تعليمات الاستخدام المرفقة مع كل منتج.

وسخر الملايين حول العالم على "تويتر" من اقتراح ترامب إجراء دراسة لاستخدام المطهر في حقن كعلاج محتمل للعدوى بفيروس كورونا، وهو ما وصفه أطباء أمريكيون بأنه اقتراح خطير للغاية.