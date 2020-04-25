«الجائحة» تكشف ضعف مهارات الطهي في ألمانيا

المصدر: برلين ■د.ب.أ

ذكر اتحاد الصناعات الغذائية والمشروبات، في ألمانيا، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، كشفت عن ضعف مهارات الطهي في ألمانيا.

وقال المدير العام للاتحاد، كريستوف مينهوف: «لقد علمنا، منذ سنوات، أن كفاءة الطهي انخفضت في ألمانيا بشكل كبير».

وأوضح أن ذلك تسبب في مشكلات لكثير من الناس، في الوقت الذي أغلقت فيه المطاعم أبوابها، تماشياً مع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف مينهوف: «أجبر الناس بشكل كبير على الاعتماد على مهاراتهم في الطهي، بعد أن أصبح ما تقدمه مطاعم الوجبات السريعة، والبطاطس المقلية، والمطاعم الإيطالية القريبة ليس خياراً. وهي محدودة».

وأشار إلى أنه، في مجتمع كثيف العمل، اعتاد كثير من الناس تناول الطعام السابق التجهيز من مطاعم الوجبات السريعة والمقاصف والمخابز «الآن يقف الناس في محال (السوبرماركت)، ويسألون أنفسهم: حسناً.. كيف أعد (البرغر) بنفسي؟».