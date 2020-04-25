نجم «سوشيال ميديا» في كازاخستان يخرق الحجر.. ويعتذر

المصدر: ألماتي ■أ.ف.ب

غرّمت السلطات في كازاخستان أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو يظهر أحد أصدقائه يقص له شعره، منتهكاً بذلك قواعد الحجر في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفق ما أعلنت الشرطة الخميس.

وأوضحت شرطة ألماتي - كبرى المدن الكازاخستانية - أن يينيس عمروف، الذي لديه 2,3 مليون شخص متابع على حسابه في «إنستغرام»، قدم «مثالاً غبياً» بتصويره صديقاً يقص له شعره.

وغُرّم الشاب المعروف على الإنترنت باسم زيكا فاتبيلي بما يعادل 60 يورو، لانتهاكه إجراءات العزل المفروضة منذ منتصف مارس الماضي في ألماتي.