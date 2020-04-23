في غزة..السجن 6 اشهر لفلسطيني هرب من الحجر الصحي

المصدر: غزة -د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن محكمة عسكرية قضت اليوم بسجن فلسطيني 6 أشهر بسبب هروبه من الحجر الصحي على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة ، أن الحكم على المدان، الذي تضمن كذلك غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني، تم بتهمة "المضرة بصحة الإنسان من خلال عدم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها".

وأضافت أنه سيتم محاكمة المدان في تهم أخرى وُجهت له، حيث يجري التحقيق معه على ذمتها من دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

وبحسب البيان ، فإن النيابة العسكرية بهيئة القضاء العسكري باشرت التحقيق مع المدان، عقب إلقاء القبض عليه على أثر هروبه من مركز الحجر الصحي الاحترازي المخصص للعائدين عبر معبر رفح مصر يوم السبت الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها صدور حكم بالسجن في الأراضي الفلسطينية على خلفية التدابير الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

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