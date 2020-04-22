شرطي يتحول إلى نجم بـ «أحب الحياة»

المصدر: هلسنكي - أ.ف.ب

حقق مقطع مصور لشرطي فنلندي يعشق الغناء الأوبرالي، انتشاراً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما حاول محاربة الكدر الناجم عن إجراءات العزل في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشوهد المقطع المصور أكثر من مليون مرة عبر «يوتيوب»، ويظهر فيه بيتروس شروديروس وهو يغني النسخة الفنلندية من الأغنية السوفييتية «أحب الحياة!» (1956)، وهو يسير ببزته في شوارع مدينة أولو في شمال البلاد حيث يعمل. وقال شروديروس، وهو تينور وشرطي في المدينة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب الدائرة القطبية: «أردت أن أغني شيئاً يبلسم فعلاً قلبي».

وأوضح أن الأغنية تعد بأن «الليل سينقضي والصبح سيحل مع وصول يوم جديد مشرق»، و«توفر المواساة» خصوصاً للذين يقيمون بمفردهم في ظل الأزمة الصحية الراهنة.

وبعد أقل من 24 ساعة على بث الأغنية عبر الإنترنت، قال الشرطي إنه «صعق» بتلقيه مئات رسائل الشكر من كل أنحاء العالم، لاسيما من أوروبا وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة. وأضاف: «كتبت لي شابة تخضع للعلاج في المستشفى، لتقول لي إنها شاهدت الفيديو وبكت»، لافتاً إلى أنه يحرص على الرد على كل الرسائل التي يتلقاها.