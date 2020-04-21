جامعة "أوكسفورد" تبدأ الخميس اختبار لقاح "كورونا" على البشر

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بأن جامعة أوكسفورد البريطانية ستبدأ اختبار لقاح على متطوعين يوم الخميس.

وقال هانكوك، حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن الحكومة ستمنح 20 مليون جنيه استرليني لفريق من الباحثين في جامعة أكسفورد، يعكفون على التوصل للقاح محتمل لفيروس كورونا، الذي ستنطلق تجاربه الأولى على البشر بعد غد الخميس. وأضاف الوزير أن المملكة المتحدة خصصت أموالاً أكثر من أي دولة أخرى في البحث عن اللقاحات المحتملة.