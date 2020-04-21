إيطاليون يفعلون الخير بطريقة مبتكرة

المصدر: روما - د.ب.أ

رغم كونها إحدى أكثر الدول تضرراً جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجد سكان إيطاليا طريقة رائعة لمواصلة فعل الخير فيما يبقيهم الفيروس في المنزل. فقد بدأ عدد متنامٍ من السكان في المدن الإيطالية تعليق سلال صغيرة من المكرونة والبسكويت وغيرهما من البضائع من نوافذ منازلهم.

وهذه بادرة طيبة يمكن رؤيتها على نطاق واسع في الجنوب الأكثر فقراً في نابولي، على سبيل المثال. كما أن الأشخاص يعلقون السلال لمساعدة هؤلاء المحتاجين في ميلانو في إقليم بلومباردي المتضرر بشدة.

وفي وسط روما، لصق الأطفال ورقة ملونة على سلة متدلية من الطابق الثاني مكتوباً عليها «إذا احتجت شيئاً.. اخدم نفسك». وتشهد إيطاليا إغلاقاً صارماً منذ العاشر من مارس الماضي، ولا يسمح للإيطاليين بمغادرة المنزل سوى لأسباب خاصة.