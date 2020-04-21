نجوم أوبرا يحيون حفلاً في فيينا لمتابعيهم المحجورين

المصدر: فيينا ■د.ب.أ

شاركت آنا نتريبكو وخوان دييجو فلوريز وجوناس كوفمان، إضافة إلى نجوم عالميين آخرين في حفل نمساوي تم بثه مباشرة إلى منازل محبي الموسيقى الكلاسيكية، ليل الأحد، في الوقت الذي لاتزال فيه دور الأوبرا الأوروبية مغلقة.

وصعد المغنون، وهم ملتزمون بإجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، على مسرح قاعة راديوكالتورهاوس، في فيينا، واحداً تلو الآخر، حيث رافقهم من مسافة آمنة عازف بيانو ورباعي آلات وترية من أوركسترا راديو فيينا السيمفوني.

واستخدم المغني البولندي توماش كونيزني فقرته الغنائية في الإشارة إلى أن العديد من زملائه يواجهون أشهراً دون الحصول على أي دخل بسبب توقف الحياة الثقافية.

وعلى الرغم من احتواء البرنامج على العديد من الفقرات الغنائية الأوبرالية، اختار العديد من الفنانين أيضاً أداء الأغاني العاطفية الأكثر ملاءمة للمكان، وللجمهور المحاصر داخل غرف المعيشة.