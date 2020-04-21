إدريس إلبا وزوجته يحاربان «كورونا» مع الأمم المتحدة

المصدر: باريس ■أ.ف.ب

أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا وزوجته سابرينا دعمهما لصندوق «فيدا» التابع للأمم المتحدة الذي يطلق أداة مالية جديدة لمساعدة سكان الريف في البلدان الفقيرة على مواجهة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا، وفق ما أعلن الصندوق أمس.

وقال الممثل في بيان وزعته الوكالة الأممية المتخصصة في دعم صغار المزارعين في البلدان الفقيرة «طالما أن الوباء مستمر على المستوى المحلي، فهو سيهدد سكان العالم كله. يجب تقديم المزيد من الدعم للصندوق في عمله الذي لا غنى عنه للمحافظة على استقرار الأنظمة الغذائية في المناطق الريفية».