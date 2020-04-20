في الاردن: قنبلة يدوية تودي بحياة أربعة أطفال وأمهم

المصدر: عمان-أ ف ب

أعلن مصدر أمني أردني اليوم مقتل أربعة أطفال ووالدتهم في إنفجار قنبلة يدوية في محافظة المفرق شمال المملكة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم حول وقوع انفجار في احد الاحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية".

واوضح انه "نتج عن الحادثة وفاة أربعة أطفال وأمهم"، مشيرا الى إن "فرقا مختصصة تقوم الان بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة" بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وتقع محافظة المفرق بالقرب من الحدود الأردنية السورية.