«خاشع ناشع» الإماراتي.. التصوير المبكر أنقده من «كورونا»

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

في منطقة نائية تقع بين جبال رأس الخيمة وبحرها، تدور أحداث المسلسل الإماراتي الكوميدي «خاشع ناشع»، في قرية صغيرة بُنيت خصيصاً لتحاكي الحياة في فترة الستينات بالإمارات. ويجمع المسلسل، الذي يعرض خلال شهر رمضان، في بطولته الفنانين عبدالله زيد، وجمعة علي، ونخبة من النجوم الخليجيين والعرب، وهو من إخراج سيف الشيخ نجيب في أول تجربة إخراج له في الدراما الخليجية.

ويعدّ «خاشع ناشع» واحداً من الأعمال الإماراتية التي نجت من تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، حيث تم الانتهاء من تصويره مبكراً، قبل الإجراءات الاحترازية المتخذة للحدّ من انتشار «كوفيد-19».

ويرصد المسلسل، الذي يُعرض حصرياً على قناة الإمارات، ضمن مجموعة الأعمال الدرامية المدرجة في الدورة البرامجية الجديدة لقنوات شبكة أبوظبي للإعلام، خلال شهر رمضان، ويمثل التجربة الثانية للفنان عبدالله زيد في التأليف الدرامي، النقلة الحضارية وبداية التطور الشامل، الذي بدأت تظهر ملامحه في المجتمع الإماراتي في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات، وذلك في قالب اجتماعي، من خلال سكان القرية والأحداث المحيطة بهم وكيفية تفاعلهم مع هذه التغييرات، ولذلك جهزت قرية متكاملة لتصوير المسلسل وبناء مدرسة خاصة ومحطة كهرباء ومحطة مياه ومستشفى، لإظهار الطفرة العمرانية التي شهدتها المنطقة.

احتفاء بالتنوّع

أوضح مؤلف وبطل المسلسل، الفنان عبدالله زيد، خلال زيارة إعلامية لكواليس المسلسل، أن فكرة كتابة «خاشع ناشع» راودته في عام 2018، مشيراً إلى أن العمل يجمع بين الطابعين التراثي والدرامي، ويحمل العديد من الرسائل الوطنية، منها الانتماء للوطن والاعتزاز به وبتراثه، وكذلك الاحتفاء بالتنوّع الذي شهده المجتمع، من خلال تعايش أشخاص من مختلف الجنسيات أسهموا في نهضة الدولة منذ البدايات.

في حين عبّر الفنان جمعة علي، عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، وبالعودة إلى العمل مع عبدالله زيد، لاستكمال النجاحات التي حققاها كثنائي فني في السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه يقوم بدور «ناشع» صاحب الشخصية الطيبة البسيطة الذي يعاني استغلال «خاشع» لطيبته، ويتعرض للعديد من المشكلات والأزمات التي تصل إلى تعرّضه للسجن والغرامة، بسبب علاقته بـ«خاشع»، التي لا تقتصر على الصداقة فقط، فهو أيضاً متزوج من شقيقة «خاشع».

وأضاف: «في هذا العمل تفوق عبدالله زيد على نفسه ككاتب، وقلم إماراتي يدخل الساحة بقوة، ويتميز بحرفية كبيرة».

من جانبها، قالت الفنانة هدى الغانم: «إنها تؤدي في العمل دور سيدة ميسورة الحال وكريمة، إذ تحرص على أن تساعد جميع سكان الفريج، وأن تكون عوناً لهم»، مشيرة إلى حبها للأعمال التراثية، لأنها تعكس تقاليد مجتمع الإمارات، كما تحب الظهور بالأزياء التراثية التي تحبها وتقدرها، باعتبارها تمثل هذا الوطن، ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضحت الغانم أنها ستطل في رمضان هذا العام أيضاً عبر شاشة «سما دبي»، ضمن مسلسل «بنت صوغان»، الذي تقدم فيه شخصية مختلفة عن دورها في «خاشع ناشع».

عُرس درامي

من جهته، أعرب الفنان أحمد الأنصاري، عن سعادته بالحضور الدرامي الإماراتي في الموسم الرمضاني، الذي يضم خمسة أعمال محلية، واصفاً إياها بـ«العُرس الدرامي الإماراتي»، متمنياً أن يتكرر هذا الأمر كل عام. وأشار إلى أنه يقوم في «خاشع ناشع» بدور (النوخذة) كبير الفريج، وهو شخص «طيب وعلى نياته»، ويستغل «خاشع» طيبته ويوقعه في مقالب مختلفة، ويدخله في صراعات مع سلطان.

وأضاف الأنصاري: «استطاع عبدالله زيد في هذا العمل أن يقدم خطوطاً درامية عدة بأسلوب مختلف عن الأعمال التراثية الأخرى، فمن خلال الأحداث يرصد أوضاع المجتمع مع بداية النهضة العمرانية، مثل إنشاء مدرسة ومستشفى في القرية ودخول الكهرباء والمياه، وكيفية تعامل الأهالي مع هذه التغييرات بأسلوب كوميدي راق وبعيد عن الابتذال»، كذلك يتميز العمل بالاهتمام بكل التفاصيل وبسخاء الإنتاج حتى إنه تم بناء قرية كاملة، حسب الأنصاري، الذي أكد أن المسلسل سينافس بقوة في شهر رمضان، معرباً عن سعادته بالعمل مع المخرج سيف الشيخ نجيب، وبكل فريق المسلسل.

أما الفنان إبراهيم سالم، فأوضح أنه يؤدي في المسلسل دور والد «ناشع»، وهو شخص رومانسي يسعى للزواج بوالدة «خاشع»، مشيراً إلى أن أجواء العمل اتسمت بالحميمية والتعاون والمودة بين فريق المسلسل كله، متمنياً أن يحوز دوره والعمل عموماً إعجاب الجمهور. من ناحيتها، ذكرت الفنانة البحرينية سلوى بخيت، أنها تقوم بدور والدة «خاشع» المتسلطة في تعاملها معه ومع جميع أهل الفريج، لرغبتها في أن تسير الأمور بشكل مثالي.

وعبّرت الفنانة سارة السعدي، عن سعادتها بخوض تجربة المشاركة في المسلسل، وهي التجربة الأولى لها في الدراما التلفزيونية، إذ تؤدي دور «غزالة» زوجة «ناشع»، مضيفة أن «هناك فرقاً كبيراً بين التمثيل المسرحي والتلفزيوني، وكل منهما له طابع وجمهور مختلف».

أرقام

استغرق تصوير مسلسل «خاشع ناشع» قرابة شهرين، وتمت الاستعانة بأعداد ضخمة من الكومبارس، لتعزيز الواقعية في الأحداث بالقرية، وإثراء الجمالية البصرية في الصورة، ليزيد عددهم على 200 شخص و120 طفلاً، كما تم توفير 20 سيارة قديمة تعود إلى الستينات وما قبلها.

فريق عمل

يشارك في مسلسل «خاشع ناشع» عدد من الفنانين، منهم: عبدالله زيد، جمعة علي، أحمد الأنصاري، علاء مرسي، إبراهيم سالم، سلوى بخيت، هدى الغانم، محمد سعيد السلطي، موسى البقيشي، وعلي القحطاني. من إخراج سيف الشيخ نجيب، وتأليف عبدالله زيد.

عبدالله زيد:

«العمل يجمع بين الطابعين التراثي والدرامي، ويحمل العديد من الرسائل الوطنية».

جمعة علي:

«في هذا العمل أثبت عبدالله زيد أنه صاحب قلم إماراتي يدخل الساحة بقوة، ويتميز بحرفية كبيرة».