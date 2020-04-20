بيرو تلغي مهرجاناً يعود إلى حضارة «الإنكا»

المصدر: ليما - أ.ف.ب

أعلنت لجنة مهرجانات «كوزكو»، عاصمة إمبراطورية الإنكا السابقة في جنوب غرب بيرو، إلغاء مهرجان يعود إلى حضارة «الإنكا»، بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وقال المنظمون إن «انتي ريمي التقليدي»، وهو اسم المهرجان بلغة كيشوا: «لن ينظم هذا العام» كإجراء وقائي ضد وباء «كوفيد-19».

وخلال المهرجان، الذي ينظم في 24 يونيو كل عام، يجسد ممثلون العديد من الشخصيات التاريخية، بما فيها باتشاكوتيك (1438-1471)، مؤسس الإمبراطورية وابن الشمس، وفقاً للإنكا.

ويأتي السكان وهم يرتدون الملابس التي تمثل الدول الأربع لإمبراطورية الإنكا، ليقدموا له القرابين.

ويجذب هذا الاحتفال، الذي يقام في الانقلاب الشتوي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ما يصل إلى 80 ألف متفرج كل عام.

ولم يكن الاحتفال التقليدي لحضارة «الإنكا»، التي ازدهرت في القرنين الـ15 و16 ينظم خلال فترة الاستعمار الإسباني، غير أنه عاد إلى الحياة في عام 1944 ومستمر منذ ذلك الحين.