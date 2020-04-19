بسبب الحجر.. ستة سياح في الهند عاشوا في كهف بعد نفاد أموالهم

المصدر: الهند-أ ف ب

أرسل ستة سياح اجانب كانوا يعيشون في كهف هندي خلال الإغلاق التام في البلاد، الى الحجر الصحي في معبد قرب بلدة بلدة ريشيكيش التي اشتهرت بفضل زيارة فرقة "بيتلز" لها، بعد نفاد المال منهم وفق ما قالت الشرطة اليوم.

وقال مفتش الشرطة راجندرا سينغ كاثيت إن أربعة رجال وامرأتين من فرنسا والولايات المتحدة واوكرانيا وتركيا ونيبال كانوا يعيشون في الكهف منذ 24 مارس الماضي.وقد نقلوا حاليا إلى حيث سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، رغم عدم ظهور أي أعراض للفيروس على أحد منهم.

وقال كاثيت "قبل أن يبدأ الإغلاق، كانوا ينزلون في فندق في منطقة موني كي ريتي لكنهم انتقلوا إلى الكهف بعد نفاد أموالهم". وأضاف "لكنهم ادخروا بعض المال لشراء الطعام واللوازم الأخرى".

وتخضع الهند لإغلاق تام على مستوى البلاد منذ مارس ولا يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا للحصول على الخدمات الأساسية مثل شراء البقالة أو الأدوية.

ووفق دائرة السياحة في الولاية، لا يزال حوالى 700 سائح أجنبي عالقون في ريشيكيش وقد أطلقت الحكومة موقع "ستراندد إن إنديا" لمساعدتهم. وأرسلت العديد من الحكومات، بما فيها ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا رحلات لإعادة مواطنيها من الهند.