«دليفري» معقّم في كولومبيا

المصدر: بوغوتا - رويترز

بدأت مؤسسة «رابي» الكولومبية الناشئة لخدمة توصيل الطعام في تجربة التوصيل، من خلال روبوتات كوسيلة آمنة لتسليم الطعام للناس المضطرين للبقاء في بيوتهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت التجربة الأسبوع الماضي في ميديلين ثانية أكبر مدن كولومبيا. ويمكن لهذه الروبوتات، التي تتخذ شكل صندوق أن تتحرك على أربع عجلات وتحمل أعلاماً برتقالية على هوائياتها، توصيل الطعام وتستخدم لنقل طلبيات المطاعم المدفوعة رقمياً. وقالت «رابي» في بيان لها اليوم، إن الروبوتات تعقم قبل وبعد كل مرة تستخدم فيها.

ووصلت الروبوتات ما يقرب من 120 طلباً يومياً مع وجود 15 روبوتاً في المنطقة التجريبية.