ممثلة كوميدية نيوزيلندية تعتذر لرئيسة الوزراء عن الكعكة الفاشلة

المصدر: ولينغتون ■د.ب.أ

اعتذرت الممثلة الكوميدية النيوزيلندية لورا دانيل لرئيسة الوزراء جاسيندا أردرن بعدما فشلت فشلاً ذريعاً في إعداد كعكة تحمل وجه رئيسة الحكومة.

وواجهت دانيل تحدياً لصناعة كعكة على شكل أحد رموز نيوزيلندا - دون استخدام دقيق - خلال برنامج على التلفزيون العام النيوزيلندي. واختارت الممثلة صناعة غلاف للسيرة الذاتية لأردرن باستخدام وصفة كعكة «لولي» النيوزيلندية. واستعانت بعرق السوس للشعر، ولون أحمر متوهج للشفتين، وحلوى زرقاء للعينين، ونشرت النتيجة على حسابها في «إنستغرام»، وكتبت أسفلها: «أعتذر بشدة يا جاسيندا، فقد بذلتُ أقصى ما بوسعي في ظل ما هو متاح».