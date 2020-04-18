وفاة براين دينيهي عن 81 عاماً

المصدر: لوس أنجلوس ■أ.ف.ب

توفي الممثل الهوليوودي براين دينيهي - الذي عرف خصوصاً بدوره قائد الشرطة في فيلم «رامبو» من بطولة سيلفستر ستالون - عن 81 عاماً لأسباب طبيعية، وفق ما أعلن وكيل أعماله أول من أمس. ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها دينيهي الأدوار الثانوية، وغالباً ما يؤدي دور الشرير. وإضافة إلى مشاركته في عشرات الأفلام السينمائية، كان براين دينيهي أيضاً ممثلاً مسرحياً، أثبت نفسه في برودواي وفاز بجائزتي «توني أووردز». ومثّل إلى جانب روبرت دي نيرو وآل باتشينو في عام 2008 في فيلم «رايتشس كيل». وكتبت ابنته الممثلة إليزابيث على «تويتر»، «كان أباً وجداً فخوراً ومخلصاً وستفتقده زوجته جينيفر وعائلته وأصدقاؤه الكثر».