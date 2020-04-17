بالفيديو.. مأذون "أون لاين" في الاردن..عقد قران غير معتاد عبر مكالمة فيديو

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثار فيديوغير معتاد على "تويتر"، يوثق عقد قران زوجين في الاردن، عبر مكالمة فيديو بالمأذون، ردود فعل واسعة النطاق، وأبدى الكثير من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إعجابهم بالخطوة، وشجعوها، في ظل ظروف الحجر المنزلي التي فرضها فيروس "كورونا".

ويظهر في الفيديو والد العروس يضع يده في يد العريس بينما يقوم آخر بوضع الهاتف أمامهم، ورددوا صيغة الزواج مع المأذون عن طريق مكالمة الفيديو، فى حضور الشهود، وفرحة العروس الكبيرة عند انتهاء عقد القران.

حقق الفيديو انتشارا واسعا، وتمنى الجميع لهما السعادة، بينما اعتبر البعض أن ماحدث يخالف تقاليد شرعية واجتماعية علينا عدم تجاوزها، وكان الافضل الانتظار إلى حين انتهاء هذه الظروف.

الف مبروك 🇯🇴❤ كلنا نشهد معكم كمان



عقد قران في الاردن اون لاين 🇯🇴 pic.twitter.com/zjVpxYRfSJ — nashmi abbadi 🇯🇴 (@nashmi_alabbadi) April 15, 2020