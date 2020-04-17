جاستين تيمبرليك: «كورونا» سيغيّر مستقبل الإنتاج الموسيقي

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال المغنّي الأميركي جاستين تيمبرليك إن التغيّرات في قطاع الموسيقى، مثل بث الموسيقى عبر الإنترنت، تمثل «فرصة مثيرة للقيام بتجربتك الخاصة»، وأشار الى أن «كورونا» سيغير مستقبل الانتاج الموسيقي. وأضاف تيمبرليك «أنا أعمل في قطاع الموسيقى منذ فترة، وقد رأيته وهو يتغير مقارنة بما بدأت عليه، أعتقد أن الأمر مثير». وأوضح «الأمر الرائع بشأن الموسيقى اليوم هو أنه يمكنك وضع قائمة أغانٍ خاصة بك للاستماع إليها حتى لمدة 24 ساعة»، مضيفاً «يمكنك أن تقول إنني سأستيقظ وأذهب لصالة الجيم، وبحلول وقت ذهابك للعمل سيكون لديك كل هذه الأنماط المختلفة من الموسيقى». وأنتج تيمبرليك، الذي يشتهر بأغانيه مثل « كانت ستوب ذا فيليمج» أخيراً الموسيقى التصويرية لفيلم «ترولز وورلد تور»، وهو فيلم رسوم متحركة يقوم فيه بأداء صوتي لإحدى الشخصيات.