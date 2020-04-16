"كورونا" يفتك بجسد "أنجلينا جولي إيران"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت وسائل إعلام إيرانية، امس الاربعاء، إصابة سحر تبر، واسمها الحقيقي فاطمة خيشواند، والملقبة بـ "انجلينا جولي إيران"، بفيروس كورونا المستجد.

أكد محامي سحر تبر البالغة من العمر 21 عاما نُقلت إلى مستشفى "سينا" بعد تأكد إصابتها بالفيروس لتلقي العلاج..

ونقل موقع "عصر إيران" عن المحامي بيام دوفشان، أن موكلته المعتقلة منذ نحو ستة أشهر، كانت قد نقلت إلى الحجر الصحي داخل السجن بعد ظهور اعراض كورونا عليها، ثم بعد تدهور حالتها هي وسجينات أخريات، تم نقلها يوم الثلاثاء إلى المستشفى.

وأوضح أنها "أصيبت في رئتيها بالكامل وحالتها تدهورت وأصبحت متأخرة ويجب أن تبقى في المستشفى لتلقي لعلاج".

وكانت السلطات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت سحر تبر، في أكتوبر الماضي، بأمر من مكتب المدعي العام في طهران، بتهمة "الترويج للعنف ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد"، وفق تقارير محلية.