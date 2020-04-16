زوجة توم هانكس: آثار «الكلوروكين» الجانبية شديدة

المصدر: لوس انجلوس - رويترز

قالت الممثلة الأميركية، ريتا ويلسون، إنها تلقت دواء الكلوروكين المضاد للملاريا، لعلاجها من فيروس «كورونا»، لكنها تعرّضت لـ«آثار جانبية شديدة» منه.

وكانت ريتا وزوجها الممثل الأميركي، توم هانكس، قد نقلا إلى المستشفى لفترة، في مارس الماضي.

وقالت ريتا، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، إن أعراض الإصابة ظهرت عليها في بادئ الأمر في صورة إجهاد وألم وحمى، وأضافت أنها تلقت العلاج المضاد للملاريا في اليوم التاسع.

وتابعت: «كانت لـ(الكلوروكين) آثار جانبية شديدة للغاية، كنت أشعر بالغثيان، ولم أستطع المشي، وشعرت بالضعف في عضلاتي».