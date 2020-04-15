زهور روسيا لم تفلت من أزمة «كورونا»

المصدر: موسكو - رويترز

نالت أزمة تفشي فيروس «كورونا» من الأخضر واليابس، فيعدم مزارعو الزهور في روسيا أكثر من مليون وردة يومياً بسبب كساد المبيعات، ويتوقعون الأسوأ مع استمرار إجراءات العزل الذاتي في البلاد.

ومع صدور أوامر بإغلاق المتاجر التي تبيع منتجات غير ضرورية، تجاهد متاجر بيع الزهور، مثل غيرها، من أجل البقاء، فتلجأ للبيع عن طريق الإنترنت في محاولة لتعويض جزء من الدخل المفقود. وليس هناك مجال للتخزين في ظل هذه الظروف.

وفي بلد يهتم بالزهور، حتى إن بعض متاجرها تفتح على مدار الـ24 ساعة، قال اتحاد المشاتل الروسي إنه يجري إعدام 1.2 مليون وردة يومياً.

وقالت مديرة وصاحبة مشتل بودوسينكا، يوليا تشاريشكينا، لـ«رويترز»: «تدمع عيوننا لأننا مضطرون إلى التخلص منها، تكون متفتحة ومفعمة بالحياة».

وأضافت أن الطلب على زهور شركتها انخفض من 50 ألفاً إلى 5000 في اليوم. وانخفض الطلب في بعض الأيام إلى 1000، ما اضطر الشركة إلى تدمير 200 ألف زهرة كانت موجودة، وكل الإنتاج الجديد منذ بدء إجراءات العزل العام.