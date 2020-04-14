ماكينات صراف آلي تُخرج أرزاً لفقراء فيتنام في زمن «كورونا»

المصدر: فيتنام - رويترز

ابتكر رائد أعمال، بمدينة هوتشي منه الفيتنامية، ماكينات صراف آلي تعمل طوال الوقت، لكنها لا تصرف نقوداً بل أكياساً من الأرز لتساعد مَنْ فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم، بسبب القيود المفروضة في عموم البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت البلاد 262 حالة إصابة بـ«كوفيد-19»، ولم تعلن عن أي وفيات حتى الآن، لكن نتيجة لقواعد تباعد اجتماعي فرضت، في 31 مارس الماضي، لمدة 15 يوماً، أغلق الكثير من المتاجر والأعمال الصغيرة، وأصبح الآلاف مؤقتاً دون عمل أو دخل.

ومن بين من فقدوا عملهم زوج نوين تاي لي، وهي أم لثلاثة أطفال، وتبلغ من العمر 34 عاماً، وقالت: «بهذا الكيس الواحد من الأرز، لدينا ما يكفينا ليوم». وتصرف الماكينة كيساً يحتوي على كيلوغرام ونصف من الأرز لعمال محتاجين.