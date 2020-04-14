الشرطة في بنما تغني لتسلية السكان المحتجزين

المصدر: بنما - أ.ف.ب

يؤدي شرطيون بزيهم العسكري ويرتدون أقنعة وقفازات، أغنيات عدة في العاصمة بنما لتسلية السكان المحتجزين في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتحت أعين السكان المبتهجين الذين يخرجون إلى الشرفات تؤدي الشرطة العديد من الأغاني، بما فيها «أمور إي كونترول» و«باتريا» للفنان البنمي روبين بلاديس، إضافة إلى «كولور إسبيرانزا» للأرجنتيني دييغو توريس و«وي آر ذي تشامبينز» لفرقة الروك البريطانية «كوين».

ورقص المشاهدون الذين حمل بعضهم أعلام بنما على شرفاتهم على أنغام أغاني الشرطة.

وقال مفوض الشرطة فيليبي كروز «هناك أمور علينا جميعاً مراعاتها، السكان في شققهم في مساحة ضيقة ونحن نحاول أن نجلب لهم القليل من السعادة والفرح والأمل والإيمان».