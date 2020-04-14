الهند تعاقب مخالفي العزل بكتابة «أنا آسف» 500 مرة

المصدر: نيودلهي - أ.ف.ب

ابتدعت الشرطة الهندية طريقة جديدة لمعاقبة 10 سيّاح انتهكوا تدابير الإغلاق في مدينة بشمال البلاد، وهي كتابة عبارة «أنا آسف» 500 مرة.

وقد أوقف المخالفون أثناء تنزههم في شوارع ريشيكيش وهي مدينة عند سفح جبال هيمالايا، وبعد إلقاء القبض عليهم، أجبرتهم الشرطة على كتابة «لم ألتزم تدابير الإغلاق، أنا آسف».

ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا لشراء الضروريات.

وفي بعض الولايات، هاجمت الشرطة المخالفين جسدياً، واختارت ولايات أخرى معاقبة المخالفين يإرغامهم على ممارسة حركات رياضية صعبة.