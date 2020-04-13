جزيرة مايوركا الإسبانية خالية من زوارها

المصدر: بالما - د.ب.أ

على الرغم من الطقس المشمس في جزيرة مايوركا الإسبانية، إلا أن المقصد السياحي الشهير بدا خالياً من السياح في بداية الموسم السياحي السنوي، بسبب تفشي فيروس كورونا. وأغلقت الفنادق والمقاهي ومحال بيع القطع التذكارية في العاصمة بالما في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد.

ومن غير المقرر أن تعقد الأسرة الملكية الإسبانية التجمع التقليدي بمناسبة عيد الفصح، أو تقوم بالتقاط الصور في كاتدرائية بالما، كما أن الحشود ستغيب أيضاً.

وأغلقت الكنائس في الجزيرة أبوابها، ما دفع القساوسة للإدلاء بالعظات أمام مقاعد خاوية أمام كاميرات التلفزيون المحلية. وتم تسجيل نحو 100 حالة وفاة في جزر البليار التي تعتمد على السياحة، وتشهد أسوأ ضربة اقتصادية بسبب تفشي الفيروس.