يوميات نجوم إماراتيين في العزل: إعادة ترتيب وطبخ وزراعة حديقة المنزل

المصدر: حياة الحرزي - دبي

حالة من النشاط الأسري الملحوظ، والطقوس الاجتماعية وكذلك الإبداعية، احتضنتها بيوت نجوم إماراتيين في ظروف العزل المنزلي الذي لايزال سارياً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد العديد من النجوم لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الظروف منحتهم الفرصة للاهتمام بأدق تفاصيل أفراد الأسرة، واستثمار الوقت في تنمية هوايات ومهارات جديدة تسهم بشكل أو بآخر في إبعاد الملل والقلق، وتكريس أجواء من المرح والإيجابية وكذلك الفاعلية في التعاطي مع مختلف التفاصيل اليومية.

فيما انحاز فنانون آخرون إلى تكريس حضورهم المؤثر في الأزمة، عبر مناشدات ورسائل مجتمعية توعوية داعمة لجهود الحكومة في الوقاية من الفيروس المستجد.

رزيقة طارش

قالت الفنانة الإماراتية القديرة رزيقة طارش «نحن نسمع ونتلقّى التعليمات التي أصدرها المسؤولون في الدولة، ونلتزم بتطبيقها في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها بلادنا»، مضيفة «لأنني محتاجة إلى قسط من الراحة بعد فترة طويلة من الالتزامات المهنية بعدد من الأعمال الدرامية الرمضانية، فإنني اليوم أستثمر وقتي بشكل أفضل مستمتعة بلقاء عائلتي وقضاء أكبر وقت متاح مع بناتي، كما أنشغل بإعادة صياغة عمل درامي قديم في قالب كوميدي تراثي معاصر بعنوان (عوانس الفريج)، وقد انتهيت حتى اللحظة من سادس حلقاته، على أن أستكمله خلال هذه الفترة إن امتدت». ونصحت رزيقة طارش جمهورها باستثمار الوقت في نشاطات منزلية مجدية تعود عليهم بالفائدة، خصوصاً الفتيات، باعتبارهن ربّات بيوت المستقبل: «رمضان على الأبواب، ولا ضير في تعلم الطبخ والتمرن على مسؤوليات البيت، التي يمكن أن يمارسنها بالتوازي مع نشاطات أخرى كالمطالعة والموسيقى وغيرها من الهوايات».

بلال عبدالله

أكد الفنان الإماراتي بلال عبدالله، التزامه بالجلوس في المنزل بعد الانتهاء من تصوير أدواره في الأعمال الدرامية المقرر عرضها في رمضان المبارك، كاشفاً عن مشروع مسلسل درامي جديد، ينشغل بكتابته، ليستعيد به شغفه بالسيناريو: «عدت إلى فترة الهدوء الذاتي والبحث عن أفكار واقتراحات جديدة في مجال العمل الفني، بالإضافة إلى متابعتي الدؤوبة لمجريات تعلم أبنائي عن بعد وخطواتهم اليومية في المجال». وأضاف «لم تكن لدي فرصة للاطلاع على التفاصيل اليومية للمنزل والعائلة وهذا ما أعتبره أحد أهم الأمور الإيجابية التي وفرتها لنا فترة العزل.. لهذا أقول من يحب وطنه وأسرته ويحترم الإنسانية يجب عليه الالتزام بالجلوس في المنزل».

وحول أهم الأشياء التي يتشاركها مع أطفاله قال: «كل الهوايات، كالرسم والرياضيات وعلم الكواكب، وحتى عوالم التقنية الحديثة، التي تعلمت فيها ضمن إطار مراقبتي للأطفال، مهارات جديدة».

سعيد سالم

يعترف الفنان الإماراتي سعيد سالم، بأنه مع امتداد العزل المنزلي، بات ميالاً إلى التركيز على زوايا بيته المهملة التي لم تأخذ حظها من الاهتمام والعناية، فراح يعيد ترتيبها لتستعيد دورها.

أما بقية الوقت، فينشغل فيه الفنان بالزراعة، الهواية التي يفضلها ويعتبرها شغفاً معلقاً بسبب الانشغالات، مشيراً إلى أنه يكتفي اليوم بمحصول حديقته من الطماطم والجرجير والفلفل والقرنبيط والنعناع والبقدونس، وذلك، بعد أن نجح من حديقة بيته، في تجاوز «أزمة البصل» العابرة التي فرضها العزل.

كما يحرص الفنان على تفعيل دوره كمؤثر على وسائل التواصل عبر رسائل توعوية لا يتوانى عن توجيهها بشكل مستمر هذه الفترة على «سناب شات» و«إنستغرام» للحث على الالتزام بالتدابير الوقائية.

هدى الغانم

من جهتها، ذكرت الفنانة الإماراتية هدى الغانم، أنها تمكث بمفردها في المنزل، وتكتفي منذ ثلاثة أسابيع بالتواصل الهاتفي مع بقية أفراد العائلة، مؤكدة «أنا بطبعي بيتوتية من قبل أزمة (كورونا)، لذلك لم أجد فرقاً يذكر في هذا الإطار، إذ إنني أتقن دوماً استثمار وقتي لتعلم أشياء جديدة مهما كانت درجة أهميتها». وتوجهت للجمهور قائلة: «نصيحتي للجميع الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة، وعدم التجمع في المنازل والأماكن المغلقة، خصوصاً أن البعض يشعر بالضيق من الجلوس لفترات طويلة».

عادل خميس

أما الفنان الإماراتي عادل خميس، فيقضي أغلب أوقاته في المنزل، في ممارسة هوايات عدة أبرزها القراءة والرياضة ومتابعة أفلام ومسلسلات «نتفليكس». أما النشاطات الجديدة التي دخلت حياته أخيراً فهي «الطبخ الصحي الذي أمارسه اليوم للحفاظ على اللياقة، وجمعة الأهل التي بت مشاركاً فيها بشكل أفضل بعد غيابي لفترات طويلة منها بسبب انشغالاتي المهنية، وهو شيء نحتاجه كفانين تواقين دوماً إلى التواصل مع أهلنا وقضاء وقت أطول معهم».

وتابع خميس «لم أغب يوماً عن (السوشيال ميديا)، ولكنني حاضر اليوم فيها بشكل أكبر عبر يومياتي ونقاشاتي المتواصلة مع جمهوري على خاصية (اللايف)، والتي نستثمرها كفنانين لنتشارك فيها مع أصدقاء الفن والرياضة والمتابعين، لمحاربة الملل واستثمار الوقت في النقاش والكوميديا التي تغيّر المزاج العام».

صوغة: استراحة أعادتنا إلى الزمن الجميل

قالت الفنانة الإماراتية صوغة إن «ما يبعث على التفاؤل في هذه الظروف، هي عودتنا إلى الزمن الجميل الذي كنا فيه نتجمع يومياً حول سفرة الطعام ونتسامر باستمرار، دون أن نسجل أي غيابات من أي فرد في العائلة»، مضيفة «أعادتنا هذه الظروف إلى بساطة المجتمع الإماراتي التقليدي التي تمسكنا بها وجسدناها في كل تفاصيل حياتنا، بداية من طريقة عيشنا وأكلنا إلى أدق تفاصيل حياتنا اليومية التي نستحضر اليوم بعض تجلياتها فنطبخ ما توفر لنا في البيوت ونشكر الرحمن على النعمة».

وأضافت «الأزمة عابرة، لكن ما يدعو إلى التفاؤل، هو أنها جمعت بين قلوبنا ووحّدت كلمتنا، وبالتالي قربتنا إلى بعضنا بعضاً، وما العائلة المتجمعة اليوم إلا نموذج مصغر لوحدة مجتمعنا الكبير».