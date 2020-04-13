مبتكر المرحاض الذكي: الفكرة تعود إلى 15 عاماً

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

نجح فريق من الباحثين في الولايات المتحدة في ابتكار مرحاض ذكي، يمكنه رصد المؤشرات التي تدل على الإصابة بالأمراض المختلفة عن طريق تحليل فضلات الإنسان.

ويستطيع المرحاض الذي طوره باحثون في مختبر «سانجيف سام جامبهير» في الولايات المتحدة، أن يكتشف سلسلة من الدلالات الموجودة في البول والبراز.

ونقل موقع «ساينس ديلي» عن الباحث سانجيف جامبهير القول: «إن تاريخ هذه الفكرة يعود إلى 15 عاماً مضت، وكانت الفكرة آنذاك تثير الضحك لأنها بدت مثيرة». ونجح جامبهير بالفعل في تصنيع نموذج أولي من المرحاض الذكي، واختبره بالفعل على 21 متطوعاً.