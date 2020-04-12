إخلاء سبيل مدير قناة أردنية ومديرها الإخباري بكفالة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلنت قناة رؤيا الفضائية الأردنية اليوم الأحد، أن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، أخلت سبيل مدير عام القناة المهندس فارس الصايغ، ومدير أخبارها محمد الخالدي بكفالة عدلية.

وأشارت إلى أن المحكمة قررت إخلاء سبيلهما، بعد توقيفهما يوم الخميس الماضي، على خلفية نشر إحدى المواد الاعلامية التي بثت على شاشة رؤيا ومنصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت القناة في بيانها أنها «كانت وستبقى داعمه لجهود الدولة الأردنية بكافة الأزمات باعتبارها جزءاً من اعلام الدولة الأردنية الذي يعمل بمهنية عالية وبحس وطني مسؤول، وأنها وبذات الوقت تؤكد على احترامها لمبدأ سيادة القانون واستقلال ونزاهة القضاء الأردني العادل».

يشار إلى أن القناة بثت تقريراً عن حظر التجول المفروض لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على عمال المياومة بشكل خاص.

وسجلت في المملكة حتى اليوم الأحد 381 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها سبع حالات وفاة، إضافة إلى 177 حالة تعافت وغادرت المستشفيات.