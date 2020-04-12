بيل غيتس: لقاح "كورونا" لن يكون جاهزا قبل 18 شهرا

المصدر: متابعة الامارات اليوم

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت"، الملياردير الأميريكي بيل غيتس "إن اللقاحات ضد فيروس كورونا قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا، ولن يكون قبل ذلك"، وأضاف " لانريد ان نتسرع خوفا من نتائج عكسية".

وأضاف غيتس- الذي تساعد مؤسسته في تمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء - لهئية الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء.

وأكد أن العالم كله يعمل الآن من أجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق - ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته.

وشدد غيتس الذي حذر منذ فترة طويلة من خطر تفشي جائحة عالمي، على أنه لم يتم استثمار ما يكفي في التحضير لمثل هذا الموقف مقارنة بالمبلغ الذي تم إنفاقه للاستعداد للحرب.