ملكة الدنمارك: الفزع طريقة سيئة للتصدي للمشكلات

المصدر: كوبنهاغن - د.ب.أ

قالت ملكة الدنمارك، مارغريت الثانية، إنها تعتقد أن من غير الملائم الفزع في وجه أزمة المناخ، واعتبرت الملكة، التي ستبلغ الـ80 من العمر الأسبوع المقبل، أن من المهم أن نكون على دراية بكيفية تأثر الأرض بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الملكة لصحيفة «بوليتيكن» في حوار نشر أمس: «لكن الفزع طريقة سيئة للغاية للتصدي للمشكلات، ولن يجدي نفعاً». يشار إلى أن الملكة أجرت هذا الحوار قبل اندلاع أزمة فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وأشارت إلى أنه لا يوجد شك في أن الأشخاص لعبوا دوراً في التغير المناخي، لكنها تساءلت عن مدى أثرهم، وهو اعتقاد يناقض الإجماع العلمي في الآراء بأن البشر هم الدافع الرئيس وراء الاحتباس الحراري الكارثي المحتمل للأرض.