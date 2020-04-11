ألمانيا: مطالبة باستئناف تدريجي للمدارس والحضانات

المصدر: فرانكفورت ■د.ب.أ

ذكرت نقابة التربية والتعليم الألمانية، أنه ينبغي استئناف نشاط المدارس ودور الحضانة بشكل تدريجي عقب انتهاء عطلة عيد الفصح، وذلك بعد إغلاقها الأسابيع الماضية في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة النقابة مارليس تيبه، أمس: «لا ينبغي استئناف النشاط بأقصى طاقته عقب عطلة عيد الفصح»، موضحة أن المؤسسات التعليمية ليس بإمكانها استئناف العمل إلا عقب توفير الحماية الصحية الكافية للمدرسين والطلاب.

وأضافت: «حان الوقت لأن تجعل الأوساط السياسية والسلطات والمسؤولون موضوع النظافة الصحية في مقدمة اهتماماتهم. يتعين عليهم تحسين الظروف الصحية في هذه المنشآت والاهتمام بتطبيق حماية فعالة من العدوى».